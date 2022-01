Roma, il derby del cuore di Fienga: 10 targhe regalate alla Curva Sud

Il commiato del cuore in ricordo di un derby vinto...

L'ex CEO della Roma, rimasto legato solo come consigliere, ha regalato ai gruppi della Curva Sud dieci targhe personalizzate con la coreografia del derby del 18 novembre 2017 vinto 2-1 dai giallorossi, per ringraziare i tifosi del sostegno e della passione. "Ringrazio i tifosi per avermi insegnato che la Roma non è solo un'azienda ed è molto più di una squadra di calcio" il suo messaggio apposto su tutte le targhe.