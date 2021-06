“Oh Noo….”: nel 2010 tifo laziale per Mou, d’ora in poi sarà solo derby!

C'è un solo precedente tra i due tecnici, in Premier, quando si sfiorò la rissa tra i componenti delle due panchine del Chelsea e del Manchester United. I due si chiarirono, ma il derby promette scintille.

Era il 2 maggio 2010, quella sera Mourinho e i tifosi laziali erano molto tra virgolette "alleati". I tifosi biancocelesti tifavano contro la Roma nella lotta scudetto con l'Inter e i nerazzurri erano di scena all'Olimpico contro la Lazio. Risultato finale 2-0 per l'Inter di Mou e tifosi laziali felici con il celebre striscione "Oh Noooo". Nel 2021-22, sarà tutta un'altra storia...

Questo intanto il commento di Sandro Nesta alla fumata biancoceleste di Sarri dopo l'arrivo di Mou in giallorosso: "Dopo che la Roma ha preso Mou la Lazio ha risposto con Sarri. Dopo Inzaghi non poteva arrivare un profilo più basso". Il derby infinito riparte, dopo un unico episodio ravvicinato. Era il 20 ottobre 2018, Chelsea-Manchester United a Stamford Bridge. Rissa sfiorata tra le due panchine. Il pareggio finale di Martial scatenò la reazione di uno degli assistenti di Sarri, Marco Ianni, che fece un gesto plateale di esultanza in faccia a Mourinho. Il portoghese se ne accorse e si alzò dalla panchina furibondo, inseguendo Ianni. Sarri a fine partita avrebbe poi dichiarato di aver intimato al suo vice di chiedere scusa a Mou.