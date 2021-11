Settimio Lucci “richiama” Mou: “Cosa ha dato lui alla Roma in più rispetto al passato?”

Più tattica e meno arbitri...

Riguardo al momento nero in casa Roma e al futuro di José Mourinho, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Settimio Lucci, ex calciatore giallorosso. Come giudichi la sconfitta della Roma a Venezia? “Ok i torti arbitrali, però c’è da fare una riflessione più ampia”. Ossia? “Sin qui quali benefici avrebbe portato la gestione Mou rispetto al passato?”. La società pare saldamente a suo sostegno…“Senza ombra di dubbio, perché è stato fatto un investimento sul lungo periodo importante. Però c’è una questione che mi sfugge…”.

Non ti sembra più lo stesso anche solo dei tempi del Tottenham? “A me fa strano che un allenatore della sua esperienza circoscriva i motivi delle sconfitte solo e esclusivamente ai torti arbitrali. Non può e non deve essere così. Per me è una sua strategia per nascondere problemi nella costruzione della rosa, che forse non è la più adeguata che gli sia stata data a disposizione”. La sosta gli può essere d’aiuto? “Qui c’è solo da rimboccarsi le maniche e lavorare. I problemi tecnico tattici emersi nelle ultime partite sono preoccupanti”. Quale deve essere l’obiettivo stagionale della Roma? “Almeno qualificarsi in Europa League”.