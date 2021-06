Tensione da derby anche fra gli Under 14: Roma ok ai rigori nella semifinale di Coppa Lazio

Uno a uno e poi i rigori nel derby giovanile romano di Coppa Lazio. Alla fine esultano i giovani giallorossi...

La Roma si è qualificata, con il dolce sapore della vittoria nel derby giovanile, per la finale di Coppa Lazio Under 14. I ragazzi allenati da Antonio Rizzo sono riusciti a imporsi 3-4 ai rigori dopo essere andati in vantaggio nel secondo tempo con il gol di Morucci.