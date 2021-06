Totti fa gol a Tel Aviv e i tifosi cantano in italiano: “Un capitano, c’è solo un capitano…”

Non hanno mai giocato partite ufficiali con la stessa maglia, ma la partita di calcetto a Tel Aviv per il fantasista israeliano Zahavi ha rappresentato l’unica grande esperienza per giocare insieme a Francesco Totti

Redazione DDD

Francesco Totti ha sfidato una sorta di all star israeliana. In campo oltre a Zahavi, Eli Dasa (titolare nazionale israeliana e difensore del Vitesse), Dor Micha (colonna del Maccabi Tel Aviv andato a giocare a Cipro - Anorthosis - dove ha vinto la Coppa di Cipro quest’anno), Idan Vered (ex capitano del Beitar Jerusalem passato qualche giorno fa all’Hapoel Tel Aviv) e Maor Buzaglo (talento inespresso e molto mediatico. Segnò all’Inter quando vestiva la maglia dell’Hapoel Be’er Sheva).

Come annota il profilo Facebook "Calcio Israeliano", Totti ha fatto gol e le persone accorse (selezionate tramite un concorso ad hoc) hanno iniziato a cantare in italiano “un capitano, c’è solo un capitano”. Totti ha commentato alla tv sportiva israeliana, “mi sembra di essere in Italia o a Roma, non in Israele”.