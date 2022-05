Under 16, fermata la rimonta Inter: Roma, sarà derby con la Lazio

Roma, inizia la grande attesa per il derby giovanile

I 2006 della Roma, a Milano, con l'Inter, nell'andata degli ottavi di finale del campionato U16, si erano portati sul 3-0 ma avevano finito per perdere 4-3: ieri sul 2-0 un rigore per i nerazzurri poteva dare il via a una nuova rimonta. Ma De Franceschi lo ha parato.