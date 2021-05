Under 17, la Roma mette la freccia: 2-0 e vantaggio in classifica sulla Lazio

Nell'ottava giornata del Girone 6 dei Gironi Eliminatori del Campionato Under 17 2020/2021 la Roma del tecnico Fabrizio Piccareta ha vinto 2-0 contro la Lazio del tecnico Marco Alboni

La Roma ha vinto il derby Under 17. Lazio sconfitta come all'andata. Al Green Club, dopo un primo tempo equilibrato, Gianmarco Falasca ha sia conquistato che trasformato il calcio di rigore del vantaggio romanista.

La gara resta in bilico fino agli ultimi minuti di recupero, quando il neo entrato Koffi raddoppia e consegna i tre punti nelle mani dei giallorossi. Derby vinto e situazione in classifica importante per gli Under 17 allenati da Piccareta che superano momentaneamente la Lazio in vetta alla classifica grazie agli scontri diretti.