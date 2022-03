Argentina, 10 derby nello stesso weekend!

In Argentina due giorni di festa delle rivalità storiche...

Il 19 e il 20 marzo sono i due Derby Days argentini. In campo tutte queste sfide, sia il sabato che la domenica.

Lanus-Banfield: derby della zona “Conurbano bonaerense” e si chiama il Classico del Sud per via del fatto che entrambe si trovano nei sobborghi sud della città con solo quattro chilometri tra i due stadi. Questa rivalità si è accesa negli anni ’80.

San Lorenzo-Huracan: stracittadina storica della città di Buenos Aires proprio nella zona sud del centro, conosciuto come “El Clasico De Barrio”, Il Derby del Quartiere. È considerato il terzo derby più importante dell’Argentina per quanto riguarda il numero totale di tornei vinti.

Colon Sante Fe-Union de Santa Fe: il derby Santafesino è la sfida fra l'Union di Santa Fe fondato dall’aristocrazia della città, e il Colon i cui tifosi sono conosciuti come “Sabaleros”, il sabalo è un tipo di pesce che si trova in questa zona e i pescatori della classe operaia tifano proprio Colon.

Rosario Central-Newell's Old Boys: le due squadre del Clasico Rosarino hanno una grande tradizione, il vivaio di Rosario ha prodotto Mascherano, Di Maria e Lavezzi, mentre il Newell's ha visto Batistuta, Pochettino, Messi (solo nella primavera) e lo stadio è stato nominato “Estadio Marcelo Bielsa” in onore della sua carriera come giocatore e allenatore alla squadra.