Bari-Foggia, derby da brividi: il playoff slitta al 19 maggio

Il consiglio Direttivo della Lega Pro ha deciso per il rinvio al 19 Maggio di Bari-Foggia, derby caldissimo valido per il secondo turno preliminare dei Playoff

L’attesa per il grande derby è ora ai massimi livelli. Sulla questione è intervenuto anche il grande ex portiere del Bari Alberto Fontana, intervistato da “TuttoBari”: “Il derby è una partita a parte, in momenti come questi contano carattere e determinazione. Il Bari è un’ottima squadra e spero si possa sbloccare definitivamente in una partita come questa”.

“Il Bari è la squadra più attrezzata ma in serie C non c’entra nulla. Devi dimostrare tutto in campo, i playoff sono lunghi ma i bianco-rossi devono crederci fino in fondo” prosegue Fontana, che poi ricorda un aneddoto legato a Pierluigi Collina e al Derby della stagione 96-97: “In quella partita Collina decise di non invertire il campo nell’intervallo. Si dimostrò una persona con intelligenza e personalità superiore. Aveva compreso la situazione e fece qualcosa di atipico per arrivare al fischio finale”.