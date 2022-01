Betis-Siviglia, derby negli ottavi di Copa del Rey

Il derby con il Siviglia allo stadio Benito Villamarín per il Betis si svolgerà sabato 15 gennaio, dal momento che la squadra biancoverde gioca martedì 18 in campionato contro l'Alavés.

Sorteggio a effetto nella fase a eliminazione diretta della Copa del Rey. Betis e Siviglia si affronteranno alla ricerca dei quarti di finale. Gli ottavi si giocano in gara secca sarà allo stadio del Betis, il Benito Villamarín, in quanto quella biancoverde è la squadra la cui palla è uscita per prima. Il sorteggio è stato condizionato, dal momento che tre squadre di categoria inferiore sopravvissute ai sedicesimi, l'Atlético Baleares, il Girona e lo Sporting Gijón giocheranno le rispettive partite nel loro campo. Il primo incrocio è stato Atlético Baleares-Valencia, poi Girona-Rayo Vallecano, quindi Sporting Gijon-Cádice. Ecco tutte le gare degli ottavi: Atletico Baleares-Valencia; Girona-Rayo Vallecano; Sporting Gijón-Cádice; Elche-Real Madrid; Real Sociedad-Atlético Madrid; Betis-Sevilla; Athletic Bilbao-Barcellona; Maiorca-Espanyol.