Code a Casa Milan: tifosi rossoneri in fila per i biglietti del derby contro l’Inter

La febbre da biglietti per il derby

E' iniziata oggi alle 12 apre la vendita libera dei biglietti per il derby Milan-Inter del prossimo 7 novembre. Le fasi di vendita per il 229esimo derby della Madonnina erano iniziate lunedì 18 ottobre, prima con la vendita riservata agli abbonati e poi ai possessori di Cuore Rossonero.

Come testimoniano le foto scattate dall'inviato di Milannews.it, fin all'apertura delle casse un centinaio di tifosi rossoneri erano già in fila fuori da Casa Milan in attesa di acquistare il tagliando per il match con i nerazzurri.