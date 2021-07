Dal derby del Lemano a quello di Zurigo: Giorgio Contini sempre nella mischia

Ha 47 anni Giorgio Contini, tecnico della nouvelle vague del calcio svizzero. Tocca a lui tornare a guidare il Grasshoppers in un derby zurighese...

Torna il derby di Zurigo. Ci sono già giorno e ora, il prossimo 22 agosto alle 16.30: Zurigo-Grasshoppers. Una data già molto attesa dal Grasshoppers, neopromosso in Super League, che ha scelto Giorgio Contini, il tecnico svizzero che nella scorsa stagione alla guida del Losanna giocava il derby del Losanna contro il Servette. Contini è un tecnico spesso elogiato per il gioco espresso dal suo Losanna nella scorsa stagione, ma un po' a sorpresa non è stato confermato. Quanto aveva fatto di buono non è però passato inosservato agli occhi del Grasshoppers, e così al tecnico si è subito presentata un’altra opportunità decisamente intrigante.