Derby di Amburgo, la par condicio del sindaco: “Tifo per una partita leale…”

Il primo cittadino non si fa nemici, venerdì c'è il derby fra St. Pauli e Amburgo...

Il primo cittadino di Amburgo, il sindaco Peter Tschentscher, ha rilasciato una dichiarazione diplomatica prima del derby della Seconda divisione di Bundesliga: "Spero che sarà una partita leale", ha detto il politico SPD prima del duello tra St. Pauli e HSV in programma venerdì 13 agosto alle 18.30, in un podcast di "Hamburger Abendblatt". Tuttavia, il 55enne non si è sbilanciato sul risultato finale: "Comunque vada a finire, tutti i punti restano ad Amburgo", ha detto Tschentscher.

Anche se il sindaco si vede più come un tifoso dell'HSV, ha sottolineato l'importanza di entrambi i club per la città anseatica: "HSV e FC St. Pauli sono due club molto diversi che hanno entrambi un compito importante nella città di Amburgo, vale a dire consentire a tutti i cittadini di coltivare la passione per lo sport e per il calcio. Avere due club così famosi è un regalo per Amburgo". Tschentscher spera che non tornino le partite fantasma a porte chiuse, nonostante i crescenti numeri del coronavirus. Pertanto, ha invitato i tifosi a vaccinarsi. Con lo spazio ristretto dello stadio, però, i posti non possono essere mischiati con persone non vaccinate: "Potrebbe essere simile al settore delle crociere, che offre viaggi solo per le persone vaccinate", ha affermato il sindaco.