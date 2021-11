Derby di Berlino a capienza ridotta: Union e Hertha, due lotterie per assegnare i biglietti

Derby di Berlino fra capienza ridotta, biglietti assegnati agli abbonati e restrizioni Covid...

Il derby di Berlino fra Union ed Hertha si svolgerà in Bundesliga il 20 novembre. La capienza non eccelsa dello stadio Alte Försterei dell'Union Berlino e le restrizioni Covid fanno sì che il numero dei biglietti sia ridotto. Come i fan possono ottenere i biglietti. Se la capienza fosse, come nell'ultima partita casalinga degli Unioners contro il Bayern, del 75 per cento, al derby potrebbero entrare fino a 16.509 spettatori. Ma non sarà facile per la maggior parte dei tifosi assicurarsi un biglietto per la partita. Per chi vuole provarci, ci sono delle possibilità.