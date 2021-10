Derby Majestoso: il Corinthians in serie positiva minaccia il San Paolo in zona delicata

C'e poco di Majestoso nella classifica del San Paolo, ma quello con il Corinthians in serie positiva resta sempre un derby...

Clássico Majestoso è il nome delle sfide tra Corinthians e San Paolo, entrambe squadre di calcio dello stato di San Paolo. Il nome è stato utilizzato per la prima volta da Thomaz Mazzoni del quotidiano Gazeta Esportiva. Storicamente, la partita è caratterizzata da molti momenti controversi, sia fra i tifosi che in campo. Attualmente, è il classico dello stato brasiliano che riunisce il maggior numero di tifosi, poiché vanta, rispettivamente, la seconda e la terza tifoseria più grande in Brasile e le due più grandi nello Stato di San Paolo, secondo gli istituti di ricerca. L'unico classico che supera il "Majestoso" in questo senso è l'interstatale Flamengo contro Corinthians, tra le due più grandi tifoserie del Paese. Corinthians e San Paolo hanno deciso nella storia molti titoli in innumerevoli campionati paulisti, un Paolo Torneo Rio-São, un campionato brasiliano e anche un titolo internazionale, la Recopa Sudamericana 2013 , oltre ad essersi affrontati gli uni contro gli altri nella Coppa del Brasile, Copa Conmebol e Coppa Libertadores.

La partita di martedì 19 ottobre allo stadio Morumbì avrà un sapore particolare. Il San Paolo non vuole farsi risucchiare nella zona retrocessione, mentre il Corinthians vorrebbe fortemente superare in classifica i rivali del Palmeiras. Proprio il Timao, così come i suoi tifosi chiamano il Corinthians in Brasile, è in un buon momento. La vittoria del Corinthians sul Fluminense è stata la terza consecutiva per la squadra bianconera. Prima di affrontare il San Paolo, il Timão ha superato Palmeiras e Bahia alla Neo Química Arena. Una serie positiva del genere non accadeva dall'inizio dell'anno. Tra dicembre 2020 e gennaio 2021, il Corinthians aveva vinto quattro partite casalinghe consecutive. Il fattore positivo è legato al ritorno dei tifosi allo stadio. Nel Derby contro il Palmeiras il trionfo è stato ancora a porte chiuse, ma contro il Bahia, 10.624 persone hanno potuto sostenere i bianconeri.