Derby slovacco, in campo a Bratislava per cancellare la macchia degli hooligans

Bratislava-Trnava, l'eterno duello slovacco...

Slovan Bratislava primo con 52 punti e Spartak Trnava secondo a quota 44. E' la situazione di classifica che precede il derby nazionale, il Classico slovacco, con la capolista che riceve i secondi in graduatoria. Il derby autunnale di Trnava all'andata aveva portato con sé un'enorme macchia nera. Dopo un quarto d'ora, gli hooligan avevano preso d'assalto il campo e, poiché non è stato possibile stabilire l'ordine, la partita è stata interrotta e non è più ripartita: risultato finale 0-3 per lo Slovan Bratislava, poiché secondo le autorità competenti l'organizzazione, e quindi lo Spartak Trnava, hanno fallito. Soprattutto nei giocatori, negli allenatori e nei tifosi del Trnava, questo epilogo ha lasciato un segno profondamente negativo.

"Quello che è successo non ha eguali nella mia carriera. E credo che non sperimenterò mai più niente di simile. È un grande peccato per la nostra squadra anche dal punto di vista sportivo. Visto come stavamo in quel momento, sono convinto che in quella partita avremmo sconfitto lo Slovan. E lo avremmo superato in classifica. Tuttavia dobbiamo guardare avanti ", ha detto Martin Škrtel, difensore dello Spartak e giocatore più importante del campionato. E' molto atteso il suo duello con l'ex compagno di squadra nazionale Vladimír Weiss Jr., che è ancora una volta il leader dello Slovan.