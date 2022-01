Esigenze televisive: il derby di Manchester “si sposta” al 6 marzo

Il 22 febbraio alle 16.30 si giocherà invece il North West Derby, il "Classic" inglese

La data è stata cambiata per esigenze televisive: il secondo derby di Manchester della stagione, con il Manchester United di Rangnick atteso all'Etihad Stadium del Manchester City domenica 6 marzo in Premier League. All'andata i Citizens capolisti hanno vinto a Old Trafford e stanno continuando a guidare il campionato inglese.

Il 187esimo derby di Manchester prenderà il via alle 16:30 e sarà trasmesso in diretta nel Regno Unito su Sky Sports. Questa non è l'unica partita ad essere influenzato dalla copertura televisiva. Lo scontro della Premier League dello United con il Brighton, originariamente previsto per il 18 dicembre, ma annullato a causa di casi positivi di Covid-19, si svolgerà ora martedì 15 febbraio, con il calcio d'inizio fissato per le 20:15.