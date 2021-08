Febbre da derby bretone: Rennes, caccia al biglietto per la sfida con il Nantes

Grande attesa a Rennes per il derby bretone. Negli ultimi sette confronti al Roahzon Park, il Nantes ha raccolto solo 3 pareggi e 4 sconfitte.

Le partite tra Rennes e Nantes sono partite di calcio che si svolgono, per la maggior parte, nell'ambito del campionato di calcio francese. È infatti uno dei principali derby bretoni, anche se Nantes oggi non è più nella Bretagna amministrativa. Queste partite sono chiamate "Breton Derby", "Brittany Derby" o "West Derby". Questa differenza è spiegata dall'eterno dubbio se il dipartimento della Loira Atlantica e la città di Nantes siano collegati o meno alla Bretagna amministrativa, ed è la stessa disputa che è all'origine di questa rivalità tra le due città. La città di Rennes è l'attuale capitale della Bretagna mentre Nantes è la sua capitale "storica", perché non fa parte della regione amministrativa bretone dagli anni '50. Il 25 settembre 2019, il Nantes, sul piano calcistico, ha posto fine a 14 anni senza vittorie dal 15 gennaio 2005, imponendosi in in casa contro il Rennes.

Dopo le prime 2 giornate di Ligue 1, il Nantes ha il doppio dei punti degli rivali, 4 contro 2, ma il derby bretone si gioca in casa del Rennes. E' già iniziata la caccia al biglietto per la sfida di domenica 22 agosto alle 17.00 allo stadio Route de Lorient, Roahzon Park. I biglietti sono in vendita da lunedì 16 agosto e stanno andando a ruba. I rossoneri del Rennes avranno bisogno del sostegno dei loro tifosi. I giocatori di Bruno Génésio non hanno ancora vinto questa stagione. Hanno ottenuto solo due pareggi nei loro primi due incontri ufficiali in campionato. All'ingresso dello stadio, oltre ai biglietti, verrà richiesta la tessera sanitaria e un documento d'identità. Indossare una mascherina sarà obbligatorio sia attorno che all'interno dello stadio per le persone di età superiore agli 11 anni.