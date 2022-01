Femminile, Real Sociedad-Athletic Bilbao: il derby basco alla Reale Arena dei maschi

La partita tra Real Sociedad e Athletic di domenica 9 gennaio (12:00) si giocherà per la quarta volta allo stadio di San Sebastián. Entrambe le squadre lottano per entrare in Champions League

Redazione DDD

Il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao di domenica prossima si giocherà alla Reale Arena, consueto feudo della prima squadra maschile. Un'iniziativa lanciata dal club di San Sebastián per cercare il massimo sostegno dei tifosi in una partita in cui è in gioco la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Real Sociedad allenata da Natalia Arroyo ha 34 punti ed è in attesa di una penalità di tre punti per non aver indossato sulla maglia la patch della Federazione nelle prime partite di campionato, mentre le allieve di Iraia Iturregui sono quinte, con 23 punti. Pertanto, una vittoria per le locali, che arrivano in un'ottima striscia di gioco e risultati, amplierebbe ulteriormente il loro vantaggio sull'eterno rivale di Bilbao.

Sarà la quarta volta che lo stadio dove solitamente gioca la squadra maschile viene aperto per una partita femminile. E in nessuno di loro ha mai vinto la Real Sociedad. L'ultima volta, nel 2019, ha portato alla vittoria dell'Athletic per 0-2. Le due precedenti sono state giocate all'Anoeta nelle stagioni 2018-19 (2-2) e 2017-18 (1-4). A discapito di quanto dettato dalle Asl, la Reale Arena, con una capienza di 39.500 persone, presenterà un grande ingresso. La Real Sociedad ha già comunicato che l'ingresso per i soci sarà gratuito, anche se dovranno essere seguiti i relativi protocolli sanitari e non si sa ancora quale capienza ci sarà. In ogni caso, sarà una festa del calcio femminile a dare il via al 2022 in cui entrambe le squadre hanno molte aspirazioni in campionato.