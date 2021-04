Finale di coppa di Serbia: è derby di Belgrado fra Stella Rossa e Partizan!

Rivincita in finale di coppa di Serbia per la Stella Rossa, sconfitta un anno fa in semifinale nel derby dal Partizan...

Redazione DDD

Un anno fa il Partizan aveva eliminato in semifinale di coppa di Serbia proprio la Stella Rossa, la grande rivale del Veciti derby (Il derby "eterno") di Belgrado: 1-0 e grande delusione per la squadra di Stankovic che aveva appena vinto il titolo nazionale. Quest'anno ci sarà la rivincita, direttamente in finale, il prossimo 25 maggio.

Nelle due semifinali di Coppa, infatti, la Stella Rossa ha battuto di misura 2-1 il Radnicki Surdulica, mentre con un solo gol all'attivo il Partizan ha superato la Vojvodina 1-0. Proprio Vojvodina-Partizan era stata la finale di coppa di un anno fa, persa dai bianconeri di Belgrado 4-2 ai rigori. In questa stagione, i derby di campionato di Belgrado si sono conclusi così: Partizan-Stella Rossa il 18 ottobre 2020 e Stella Rossa-Partizan 1-0 lo scorso 7 aprile.