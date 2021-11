Il derby delle Canarie il 3 gennaio: la protesta dei tifosi del Tenerife “Mancanza di rispetto”

Il derby delle Canarie lo ha vinto all'andata il Las Palmas, ma il giorno e l'ora della sfida di ritorno a Tenerife in Segunda Division non piace ai tifosi di casa. Il comunicato.

La Federazione dei club di tifosi Tenerife ha espresso il suo "disagio e preoccupazione" per la "bassa sensibilità" che è stata dimostrata nei confronti dei tifosi canari, con la programmazione del derby contro il Las Palmas per lunedì 3 gennaio alle 18:00. Questo gruppo ha riferito in un comunicato che presenterà un "reclamo formale", mentre ha accusato la Liga di "non rispettare i tifosi di calcio delle Canarie".