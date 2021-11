Il derby di Berlino raddoppia: Union ed Hertha contro anche in coppa di Germania

A novembre e a gennaio, derby su due fronti...

Non solo il 20 novembre in campionato, ma anche a gennaio in Coppa nazionale. L'Union Berlino affronterà il rivale cittadino Hertha Berlino nel terzo turno della Coppa di Germania, mentre il campione in carica del Borussia Dortmund affronterà il St. Pauli, club cult di seconda divisione. Il sorteggio di domenica vedrà anche il Borussia Mönchengladbach – che ha eliminato il Bayern Monaco con una vittoria per 5-0 – contro l'Hannover di seconda divisione. Sarà una ripetizione della finale del 1992, vinta dall'Hannover ai rigori.