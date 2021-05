Il ritorno del derby ticinese: il Chiasso scende, il Bellinzona si salva

Chiasso retrocesso in Terza divisione svizzera, la salvezza del Bellinzona all'ultima giornata. Ecco il grande ritorno del derby ticinese.

Serviva un solo punto al Bellinzona per avere la certezza di rimanere in Promotion League anche l'anno prossimo e ne sono arrivati tre. A Berna i granata hanno superato il Köniz per 4-0 condannandolo di fatto alla retrocessione.