Inter-Milan: quattro partite prima del derby della verità

Il 6 febbraio: così lontano e così vicino....

Inter 50 punti e Milan 48, questa la situazione a quattro partite dal derby milanese che si giocherà il 6 febbraio, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Sui quotidiani è già derby, ma le due squadre di testa hanno altre partite a cui pensare...

Toccherà al Milan scendere in campo oggi contro lo Spezia in campionato e mercoledì all'Inter in coppa Italia contro l'Empoli. Poi nel prossimo weekend, entrambe a San Siro, le ultime partite pre-sosta e pre-derby: Inter-Venezia sabato 22 gennaio alle 18.00 e Milan-Juventus domenica 23 gennaio alle 20.45.