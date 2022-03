La riscossa del calcio viennese: Rapid e Austria, un derby per il titolo

Il Salisburgo resta su un altro pianeta, ma nel girone finale le due viennesi se la possono giocare con chiunque, Sturm Graz e Wolfsberg comprese

La regular season del campionato austriaco si è ormai conclusa. Adesso spazio ai due gironi, il Master, con il titolo in palio e il girone di qualificazione con i posti salvezza e nelle coppe europee tutti in gioco. Entrambi i club viennesi sono entrati per la prima volta nel girone Master. Domenica 20 marzo ci sarà il terzo derby viennese della stagione: il Rapid accoglie l'Austria.

Il CEO della Bundesliga austriaca Christian Ebenbauer: "Abbiamo alle spalle una stagione regolare variegata e una spettacolare 22esima giornata conclusiva, con tanta tensione per i risultati finali, sviluppi spettacolari, tribune piene negli stadi e i partecipanti al gruppo principale sono cambiati, a volte di minuto in minuto. Ciò dimostra quanto bene funzioni questo formato di campionato. Ora non vediamo l'ora di un round finale altrettanto vario. Con un'interessante posizione di partenza dopo la divisione dei punti e i derby provinciali di Vienna, Carinzia e Alta Austria, tutto è pronto per la resa dei conti!”.