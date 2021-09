Lens-Lille, derby du Nord: chiamate il 113…l’orgoglio Sang et Or contro il titolo del Lille

Il Lens sogna la rivincita contro i rivali del Lille ai quali Aurier ha detto no in estate: "Lens tutta la vita..."

Nello scorso campionato, il Lille ha conquistato il titolo francese anche grazie al derby vinto nelle ultime giornate di campionato contro il Lens. Adesso però, dopo cinque giornate di Ligue 1, il Lens ha 9 punti contro i 5 dei campioni uscenti. Questo inorgoglisce i Lensois, come del resto avevano fatto gonfiare il petto le dichiarazioni estive di Serge Aurier: "Sang et or tutta la vita", il rosso del sangue e il giallo dell'oro, sempre e solo la maglia del Lens che piuttosto che andare al Lille è rimasto svincolato...

Questa settimana sarà dunque caratterizzata dal primo derby della stagione tra Lens e Lille. Le 2 squadre si affronteranno sabato allo stadio Bollaert (6° giornata di Ligue 1, ore 17). Sabato sarà il 113esimo derby du Nord tra Lens e Lille. Ad oggi, il Lille ha vinto 44 volte con 34 pareggi e 34 vittorie dei Lensois. Il Sang et Or e il Lille si sono affrontati in tutte le competizioni ufficiali francesi. Ci sono stati quindi duelli principalmente in Ligue 1 (94 partite), ma anche in Ligue 2 (6 volte), nella Coupe de France (9 volte) e nella Coupe de la Ligue (una volta) e persino nel campionato di Francia amatoriale due volte negli anni bui per i 2 club.