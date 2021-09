Monte Carlo dopo il folle derby con il Nizza: Marsiglia di nuovo in Costa Azzurra

Trasferta monegasca per il Marsiglia, dopo i fatti di Nizza...

Monaco-Marsiglia è noto come il Derby del Sud o Derby della Costa Azzurra. Rivalità che nasce principalmente per ragioni geografiche: il capoluogo della Provenza contro il principato di Monaco; due località appartenenti alla stessa regione e situate entrambe sulla costa della Francia meridionale affacciata sul Mediterraneo. Altra caratteristica in comune è il legame storico con il popolo dei Liguri, con i quali i rapporti erano frequenti nel periodo delle origini dei 2 territori. 170 km separano Marsiglia e Monaco, tra le quali è presente una rivalità calcistica sentita più che altro dai giocatori che dai tifosi. L’odio tra le tifoserie non è infatti paragonabile a quello tra i monegaschi e il Nizza, ma il furore agonistico del derby è garantito.

Al Louis II di Monte Carlo, il Marsiglia arriva con due vittorie e un pareggio, essendo ancora non omologato il risultato di Nizza. Gli uomini di Sampaoli non hanno avuto un sorteggio molto facile in Europa League. Nel suo girone, ci sono Lazio, Galatasaray e Lokomotiv Mosca. È un incontro importante quello che attende gli uomini di Kovac, reduci da una sola vittoria, con 2 sconfitte e 1 pareggio nei primi turni di Ligue 1. Dopo essere caduto contro avversari medi come Lorient e Lens, ecco finalmente un vero banco di prova per i biancorossi. Ora bisognerà vedere se sono in grado di alzare il livello di gioco.