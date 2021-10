Montreal, il coach carica: “I miei giocatori devono sapere cos’è il derby contro Toronto!”

Derby canadese in MLS: Toronto spera di rovinare le speranze di playoff di Montreal

La rivalità tra Montreal e Toronto è una delle più belle della MLS. Le due squadre si incontrano nella notte italiana al BMO Field di Toronto. Montreal ha ampiamente dominato il derby quest'anno con una vittoria per 4-2 a Fort Lauderdale e una vittoria per 3-1 allo Stade Saputo alla fine di agosto. A questo punti, mentre il Montreal lotta per un posto nei playoff, il Toronto sta cercando di tenere a bada Cincinnati per non finire ultimo nella Eastern Conference. Siamo molto lontani dalla squadra che ha partecipato tre volte alla MLS Cup tra il 2016 e il 2019.

“Le emozioni non diminuiscono negli anni, ma cambiano”, ammette Samuel Piette, centrocampista canadese del Montreal Impact: "Sono arrivato nel 2017, era dopo le finali orientali del 2016. Lì, diversi giocatori erano con me in Nazionale qualche settimana fa e insieme abbiamo vissuto intense emozioni", ha detto il centrocampista che il mese prossimo incontrerà i suoi avversari di Toronto con la Nazionale. Secondo il tecnico francese Wilfried Nancy non si tratta di prendere Toronto alla leggera: “E' una squadra che c'è sempre, finché ha il controllo del gioco. Quando prendono un gol, iniziano a lasciarsi andare un po'". L'allenatore del CF Montreal conosce bene questa rivalità, essendo stato a bordo campo come assistente in molti infuocati duelli tra le due squadre: "Faccio di tutto per far esistere la rivalità. Anche se abbiamo nuovi giocatori, devono capire com'è giocare contro Toronto". È un po' un mondo sottosopra in questo momento. Il CF Montreal è stato spesso abituato a guardare avanti per vedere il Toronto FC, non indietro. "E' un po' il contrario perché prima Toronto era dominante e noi stavamo inseguendo i playoff", ha detto Piette, aggiungendo che le due squadre potrebbero incontrarsi di nuovo nella finale del Canadian Championship. “C'è una motivazione naturale per giocare contro di loro, vogliamo sempre partire da lì con la vittoria. Siamo anche nel pieno dei playoff, siamo in una buona posizione in questo momento e non vogliamo che Toronto rovini tutto questo".