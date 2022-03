Nainggolan in calo ma arriva il derby di Anversa: tornerà a far gol?

Domenica è di nuovo quella volta: in programma il derby di Anversa. Il difensore dell'Anversa Jelle Bataille è quanto mai sul pezzo...La sua squadra ha ancora una piccola speranza di vincere il titolo. Assolutamente ultimo invece il Beerschot.

Domani, dopo gli incidenti dell'andata, si torna in campo per il derby di ritorno alle 13.30. Il Beerschot ha perso 21 delle 29 partite giocate in campionato. All'andata fu decisivo un gran gol di Nainggolan. Proprio contro il Beerschot, la sua ex squadra. Ma attualmente il Ninja è in calo, anche se fronte Anversa sperano che la sfida cittadina lo rivitalizzi: “I derby tirano sempre fuori il meglio da Radja. Era già così in Italia e non sarà diverso contro il Beerschot". Il Ninja era partito bene a inizio stagione, poi qualche acciacco e ora il calo. Riuscirà ad uscire dal tunnel...si chiedono i media belgi alla vigilia di Anversa-Beerschot...