Non solo Londra e Roma: derby anche a Budapest fra il Fradi e gli eredi di Gyorgy Dosza

Arsenal-Tottenham giocheranno in Premier League inglese e Lazio-Roma in Serie A, ma sarà derby anche a Budapest

Nella settimana che inizia oggi, il Ferencváros avrà due big match davanti: prima affronterà il Fehérvár mercoledì, e poi ospiterà l'Újpest domenica nel derby di Budapest. Sarà la sfida fra il Ferencvaros terzo in classifica ma con due partite in meno e l'Ujpest penultimo in graduatoria.