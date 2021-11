Nuovo corso Xavi, il Barça si allenerà al Camp Nou il giorno del derby

Nuova modifica di Xavi Hernández, tornato al Barça con molta personalità: la squadra del Barça si allenerà tutti i giorni della prossima settimana tranne mercoledì. E il giorno del derby...

Resterà da vedere se questa decisione resterà episodica o diventa abituale, di routine. Il Barça di Xavi è partito a metà stagione e intanto alcuni giocatori della rosa sono convocati con le rispettive Nazionali. Da notare che le sedute di allenamento nei giorni di gara tendono ad avere poco carico fisico per ovvie ragioni e sono invece concentrate sul lavoro tattico. Non c'è posto migliore dello stadio culé per prepararsi a fondo per l'inizio della nuovo corso in panchina. Il Barça si allenerà tutti i giorni della settimana pre-derby tranne il mercoledì. Le sedute di lavoro di lunedì, giovedì e venerdì si terranno nel pomeriggio (18:00), mentre quelli di martedì, sabato (attivazione al Camp Nou) e domenica (defatigante) inizieranno alle 11.00.