Palermo aiuta Catania: La Vardera “Non solo un derby del cuore, sarà il Sanremo siciliano”

Una giornata all’insegna della solidarietà quella del “Pre-Derby del Cuore”. Nella sala stampa del “Renzo Barbera” è stato presentata la gara di beneficenza in programma allo stadio di Palermo l’11 dicembre alle ore 14.30.

Le altre dichiarazioni di La Vardera in occasione della presentazione dell'evento: “L’idea è di mettere su un vero show per allietare il pubblico. In molti non masticano calcio, ma ci saranno anche ex calciatori come Corini. Terlizzi farà un tempo con il Palermo e un tempo con il Catania. Pastore vuole venire, ci tiene tanto e ha promesso che farà il possibile per esserci, compatibilmente con i suoi impegni. Quando abbiamo portato i calciatori del Palermo a Catania è successo di tutto, un grande effetto. Roy Paci che è un artista a tutto tondo ha pensato a quest’idea che dia una immagine unica della Sicilia”.