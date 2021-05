Perugia-Ternana, non una semplice Supercoppa di C: è il derby di riparazione

Il ritorno del derby umbro va oltre la Supercoppa: Perugia e Ternana si osservano e si studiano

Sabato alle 18 allo stadio Renato Curi comincia la Supercoppa di Lega Pro con la prima partita Perugia-Como. Non ci fosse la Ternana nel triangolare che vale un trofeo, sarebbe poco più di un torneo di fine stagione. Ma adesso c'è entusiasmo in casa Perugia, dopo la promozione in rincorsa nel girone B di Serie C. Gli occhi sono già puntati sui prossimi obiettivi, come dichiarano grandi ex dei biancorossi riportati dal Corriere dell'Umbria. Simone Braglia si sofferma sulla Supercoppa, aggiungendo "ci sarà anche il derby, “gimo” Perugia!”. Il "Cobra", Sandro Tavolieri, guarda anche al futuro: "Vincere un campionato in C è più difficile che farlo in B. Il Grifo merita la A".

Lo si può anche definire così, “derby di riparazione“, come annota Calciofere.it. Per la prima volta Ternana-Perugia, la supersfida tra le due massime realtà calcistiche dell’Umbria, acquisisce anche questi risvolti. Lo fa per via dei due presidenti, Stefano Bandecchi per le Fere e Massimiliano Santopadre per il Grifo. Per loro, infatti, il ritorno in serie B è una sorta di atto dovuto verso le rispettive piazze, per rimediare ai loro errori commessi in occasione delle retrocessioni. Bandecchi, infatti, è stato esplicito sin dal giorno della retrocessione in serie C del 2018. “Io vi ho portato nella m… e adesso sta a me riportarvi subito dove vi ho preso“, ha detto subito il patron rossoverde sin dai primissimi aspri confronti con i tifosi. Anche il suo collega del Perugia, Santopadre, ha detto qualcosa di simile: “E’ un risultato straordinario, importantissimo, ma al contempo ho la consapevolezza di aver restituito ciò che avevamo perso a causa delle mie decisioni sbagliate della scorsa stagione".