Reggina, prezzi popolari per il derby salvezza col Crotone

Da oggi al via la prevendita per la sfida tra amaranto e pitagorici: 3 euro per le due Curve, 4 euro per la Tribuna Est e 10 euro per quella Ovest

di Andrea Scozzafava -

Ci si sta per avvicinare sempre di più al derby calabrese tra Reggina e Crotone, in programma al ‘Granillo’ questo sabato alle ore 16:15. Un derby che oltre ad essere sentito in Calabria, vale molto anche dal punto di vista della classifica per quanto riguarda la permanenza in Serie B delle due squadre.

In vista quindi della partita di questo weekend, il club amaranto ha voluto mandare un importante messaggio alla propria tifoseria: “Tutti noi, dal primo all’ultimo, siamo consapevoli di aver dilapidato quanto si era riuscito a creare ad inizio stagione. Tutti noi, dal primo all’ultimo, siamo consapevoli che bisogna lavorare a testa bassa, facendo parlare solo il campo. Esprimere il nostro dispiacere verso una tifoseria che continua a rappresentare il vanto di questi colori è superfluo. Abbiamo però bisogno di voi, adesso come non mai, per far partire da sabato un nuovo campionato. Abbiamo bisogno di voi, che ci siete sempre stati e sempre ci sarete sia nelle vittorie che nelle sconfitte”.

Per chiamare a raccolta i propri tifosi quindi, la Reggina ha fissato dei prezzi di biglietti molto popolari per il derby: 3 euro per le due Curve, 4 euro per la Tribuna Est e 10 euro per quella Ovest.