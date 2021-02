Revierderby, i pronostici della Ruhr: “Se perde, lo Schalke retrocede”, “Noi del Borussia siamo troppo superiori”

Oggi alle 18.30 milioni di persone saranno di nuovo sedute davanti allo schermo televisivo e guarderanno il Revierderby tra Schalke 04 e Borussia Dortmund. Il duello è atteso con impazienza anche nel calcio amatoriale nella regione della Ruhr....

Borussia-Schalke è la "madre di tutti i derby" nel calcio tedesco, nello sport tedesco. Molti tifosi Schalke e Dortmunders sono d'accordo su questo. Sabato sera (ore 18.30) anche il calcio amatoriale attende il Revierderby. RevierSport ha chiesto ad alcuni allenatori del campionato di alta e di distretto quali aspettative hanno dal derby. Rene Lewejohann, vice allenatore Rot-Weiß Oberhausen U19: "Ovviamente non vedo l'ora che arrivi la partita. Il fatto che le cose non stiano andando bene per la mia squadra dello Schalke fa molto male. Ma è stato un processo graduale da qualche parte negli ultimi anni. Ecco perché il club è attualmente dove è: in fondo alla classifica Bundesliga. Nel derby la squadra può ribaltare le cose con una vittoria. Ne sono convinto e continuo a credere che ci salveremo. Vinceremo contro il BVB".

Christian Knappmann, allenatore dell'SC Westfalia Herne: "Ovviamente sono per il mio ex datore di lavoro, il Borussia Dortmund, in questa partita. Ma penso che sarà una partita equilibrata e un pareggio. Lo Schalke si salverà per retrocessione per poi ricominciare da capo. Con l'impegno di Marco Rose, il Borussia guadagnerà già una spinta di motivazione e sarà terzo in Bundesliga". Mario Salogga, Direttore Sportivo dell'FC Kray: "In Champions League, la squadra ha mostrato quello che noi tifosi del Borussia Dortmund chiediamo in Bundesliga. Hanno lottato e giocato bene. Il risultato a Siviglia è bello da un lato, ma fastidioso dall'altro perché ti fa meravigliare ancora di più Tu chiedi te stesso: la squadra è interessata solo alla Champions, o è perché si sa che arriverà l'allenatore Marco Rose? Il derby? Lo vinciamo 3-1". Sven Schützek, allenatore dell'SV Hönnepel-Niedermörmter: "Da oltre un anno come tifosi Schalke abbiamo dolori allo stomaco. Quello che la squadra può fare è ridarci un po' di speranza. Se perde, lo Schalke è morto e retrocede". Sascha Hense, allenatore Vogelheimer SV: "A prescindere da come finisce il derby: purtroppo per me lo Schalke è retrocesso. Spero che il club si riprenda nella seconda Bundesliga. Pronostico oggi? 2-1 per lo Schalke".