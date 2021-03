Si accende il derby delle Canarie: Tenerife “L’arbitro deve essere equo…”

Domani alle 20.30 tocca a Tenerife-Las Palmas, le due squadre delle Canarie sono divise da un solo punto in classifica nella Seconda divisione spagnola

Luis Miguel Ramis, allenatore del Tenerife, pronto a ospitare domani il Las Palmas in un derby fra la sua squadra undicesima in Segunda Division con 40 punti e lo stesso Las Palmas dodicesimo a quota 39, ha sorpreso tutti ieri nella conferenza stampa della vigilia del derby delle Canarie quando ha ammesso: "Non so chi sia l'arbitro del derby e non mi interessa, ma che sia giusto". L'arbitro sarà Luis Milla Alvéndiz, all'esordio in un derby canario: "Verrà con l'intenzione di fare la miglior partita possibile. Non mi interessa chi ci fischia", ha detto il tecnico del Tenerife che ha chiarito che vorrebbe “che tutte le decisioni arbitrali fossero eque e non ci fosse dibattito in tal senso. Che le due squadre diano vita ad una partita onesta per entrambe le parti...".