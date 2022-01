Solo 2000 tifosi per il derby di Amburgo: il St Pauli sul campo dei rivali dopo l’impresa in Coppa

Il St. Pauli capolista della 2.Bundesliga e recente vincitore sul Borussia Dortmund in coppa di Germania, sul campo dell'Amburgo quinto in classifica con 6 punti in meno...

Redazione DDD

Un totale di 2000 spettatori saranno ammessi al derby cittadino al Volksparkstadion venerdì. L'Hamburger SV ha ricevuto questo segnale dal comune. Si attende ancora una conferma scritta. Il dieci per cento dei biglietti (200) dovrebbe andare alla squadra in trasferta. Dal momento che ci saranno anche biglietti per sponsor e VIP, non è ancora chiaro esattamente quanti biglietti saranno alla fine sul mercato.

Il regolamento 2G Plus, o guariti o vaccinati, si applica anche al derby, incluso il divieto di alcol e l'obbligo di maschera. Il permesso speciale del comune arrivato lunedì prescrive anche il divieto di sosta per le auto. I pochi spettatori ammessi saranno collocati nelle tribune est e ovest con sufficiente distanziamento. All'andata, il 13 agosto dell'anno scorso, il St. Pauli ha battuto sul suo terreno l'Amburgo per 3-2. Ecco allora il derby della rivincita a campi invertiti.