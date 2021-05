Sudafrica, par condicio Eto’o nel derby di Soweto: 10 minuti con i Pirates e 10 con i Chiefs

Una novità assoluta nel prossimo derby sudafricano di Soweto fra Orlando Pirates e Kaizer Chiefs

Il giocatore africano dell'anno, Samuel Eto'o, potrebbe fare un'apparizione nel derby di Soweto fra Kaizer Chiefs e Orlando Pirates il 31 luglio all'FNB Stadium di Johannesburg in Sudafrica. L'ex attaccante, che è stato ospite d'onore alla festa di lancio presso la sede dell'evento Focus Rooms a Modderfontein il 25 maggio, ha dichiarato: "Sono in forma e pronto. Ho ancora molto calcio in me, e se i tifosi mi scelgono in quel giorno, dedico 10 minuti a ciascuna squadra e spero di segnare per entrambe", ha detto il bomber che ha segnato di più durante la sua carriera di qualsiasi altro calciatore africano.