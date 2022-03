Tifosi contro il derby amichevole in Australia: Celtic-Rangers, ci sono già i prezzi dei biglietti…

L'esportazione dell'Old Firm in Australia durante la pausa mondiale di novembre ha suscitato una reazione rabbiosa da parte di entrambe le tifoserie di Glasgow

I prezzi dei biglietti per il controverso derby amichevole tra Rangers e Celtic in Australia sono stati ufficializzati, con i prezzi dei biglietti ridotti. La Sydney Super Cup è stata accolta con un enorme contraccolpo da parte dei tifosi in Scozia, con la Green Brigade del Celtic e gli Union Bears dei Rangers che hanno protestato: non vogliono un derby che non sia una gara ufficiale perché tra di loro non esistono amichevoli e non vogliono un derby fuori Glasgow.