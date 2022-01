Torino e Milano, tornano i derby Primavera: Milan-Inter raddoppia…

La Lega Serie A ha annunciato la ripartenza con il calendario e le nuove date del campionato Primavera 1

Si giocherà il 29 gennaio il derby Primavera tra Torino e Juventus, originariamente fissato per l’8 gennaio. La sfida, valevole per la quindicesima giornata di campionato – la terzultima del girone di andata – era originariamente fissata per l’8 gennaio, ma è stata rinviata a seguito del blocco generale del campionato Primavera 1 stabilito dalla Lega di Serie A per il crescente numero di casi Covid tra i giocatori delle varie squadre.