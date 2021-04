Tunisi, porte chiuse ma grande attesa: 40mila biglietti virtuali in vendita per il derby!

La capolista Esperance di Tunisi ospite del Club Africain di Tunisi ottavo in classifica...

Certo, allo stato attuale la situazione sanitaria lo richiede, detto portale sarà riservato all'acquisizione di ticket virtuali, a cominciare da quelli per il prossimo derby nella capitale. In questo senso, l'obiettivo è riempire virtualmente lo stadio Hamadi Agrebi di Radès per il match contro l'Esperance Sportive a Tunisi in programma il 5 maggio. Per l'occasione, contro l'Esperance primo in classifica e ormai certo di vincere il campionato, verranno emessi non meno di 40.000 biglietti. Il Club Africain viene da 11 risultati utili consecutivi (5 vittorie e 6 pareggi) e spera di ribaltare il pronostico che lo vede sfavorito contro l'Esperance di Tunisi che all'andata, lo scorso 31 gennaio, ha vinto 1-0.