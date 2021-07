Vince il derby con l’Acireale e sogna il derby al Franco Scoglio: FC Messina in finale playoff

Situazione fluida e ricca di speranze per l'FC Messina

La concorrenza non manca per la squadra messinese che vorrebbe raggiungere in C il derby con l'ACR Messina, ma anche con il Catania. Il posto lasciato vacante dal Gozzano ha tante pretendenti: non solo l'FC Messina dunque, ma anche l'Arezzo, il Rimini, il Fano. La concorrenza è agguerrita.