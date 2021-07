Addio al derby della Mole ed al calcio, Gazzi appende le scarpette al chiodo

Il centrocampista ex Torino ha deciso di dire addio al calcio giocato. Per lui possibile ruolo nella dirigenza dell'Alessandria

L'ex centrocampista del Torino Alessandro Gazzi ci ha pensato bene. Per lui è arrivato il fatidico momento, quello di dire addio al calcio giocato. Classe 1983, Gazzi chiude una carriera durata oltre 20 anni. Le ultime 4 stagioni le ha passate in Serie C vestendo la divisa dell'Alessandria, squadra con la quale ha festeggiato da poco la promozione in Serie B. Gazzi ha vestito la maglia del Torino per 4 stagioni dal 2012 al 2016 riuscendo a collezionare 2 gol in 90 presenze.

Nel suo futuro però si aprono nuove opportunità, dopo 562 partite ufficiali, di cui 111 in Grigio, in cui è stato artefice e protagonista di vittorie prestigiose come la Coppa Italia di Serie C e la storica promozione in Serie B, per lui infatti sembra esserci la possibilità di rivestire un ruolo all'interno dello staff tecnico dell'Alessandria come hanno fatto negli ultimi tanti colleghi prima di lui.