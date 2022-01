Biella, in alto i cuori: il derby torinese Primavera al Lamarmora-Pozzo inaugurato nel 1936

Derby di vertice nel campionato Primavera: porte aperte allo stadio Vittorio Pozzo di Biella.

"Un derby sotto i riflettori del La Marmora-Pozzo non è una cosa che si vede tutti i giorni", la frase è del vicesindaco di Biella che è anche assessore allo sport, Giacomo Moscarola. Il riferimento è al derby Torino-Juventus del campionato Primavera e al campo su cui si giocherà, ovvero il polisportivo Alessandro La Marmora, stadio Vittorio Pozzo inaugurato nel 1936.

Si giocherà sabato 29 gennaio alle 17, con diretta tv Sportitalia sul canale 60. I granata sono terzi in classifica, dietro Roma e Cagliari. I bianconeri sono tre punti più indietro. Ancora non è stata resa nota la modalità di vendita dei biglietti, anche se sugli spalti del Mamarmora-Pozzo, come fa notare La Stampa, si potrà salire solo con Green pass rafforzato e con la mascherina Ffp2 ben indossata.