Bisturi, maschera e addio: Toro, non manca nulla nella settimana del derby…

Il Gallo farà di tutto per esserci, come Pobega, contro la Juventus. Praet invece...

Non è l'unico aspetto noir della settimana granata proiettata verso il derby della Mole contro la Juventus di venerdì 18 febbraio alle 20.45. Tommaso Pobega ha subìto infatti un colpo al naso contro il Venezia e l'operazione ha ridotto la frattura. Il Torino in ogni caso ha fatto sapere che "Il calciatore nei prossimi giorni potrà riprendere la preparazione con una speciale maschera protettiva. Pobega sarà regolarmente a disposizione in vista del derby di venerdì contro la Juventus".

Quello di venerdì invece potrebbe essere l'ultimo derby della Mole per Andrea Belotti: le trattative per il prolungamento di un contratto in scadenza a giugno non sono andate avanti, nonostante qualche apertura e segnale di ottimismo da parte del club di via Arcivescovado nelle ultimissime settimane.