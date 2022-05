Cuadrado, ma che fai? Sullo sfondo una foto hot di un leader della Juve…

Gaffe clamorosa del difensore colombiano che poi si scusa subito per l’errore

Non basta il momento tutt’altro che brillante alla Juventus, che adesso fa parlare di sé anche per le vicende fuori dal campo. Siamo nello spogliatoio bianconero dopo la fine della gara contro il Genoa, persa in extremis per 2-1 e Juan Cuadrado prende fra le sue mani il telefono dell’attaccante spagnolo Morata e si fa un selfie all’interno dello spogliatoio bianconero. Cosa c’è di male? Nulla, se non fosse che dietro la faccia dell’asso colombiano si intraveda un particolare a tinte hot e cioè il difensore viterbese della Juventus Leonardo Bonucci completamente nudo.