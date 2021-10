Daniele Fortunato: “Chiesa in stato di grazia, sarà un derby molto combattuto”

Daniele Fortunato, ex delle due squadre: derby più importante per i tifosi del Torino, ma Allegri ha assoluto bisogno di vincerlo.

In merito all’imminente Derby della Mole, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Daniele Fortunato, ex calciatore del Torino (1992-1994) e della Juventus (1989-1991). Che tipo di derby ti aspetti? “Mi aspetto una partita molto aperta e combattuta. Per molte ragioni”. Tipo? “La voglia di risalire in classifica della Juventus, come ha anche sottolineato Allegri. Credo che i bianconeri avvertano la necessità di recuperare terreno”. E il Torino? “Anche il Toro ha grandi motivazioni. Gioca davanti ai propri tifosi una partita spartiacque, per non dire importantissima. Mi aspetto molto combattimento”.