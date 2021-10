Derby vinto sui granata e fiori d’arancio, Locatelli sposa Thessa: la “T” delle sue esultanze

Manuel Locatelli si sposa, la romantica proposta a Thessa: “Sì con tutto il cuore”. Il calciatore festeggia il suo primo gol con la Juventus in un modo speciale, chiedendo alla sua fidanzata di diventare sua moglie.

Weekend da non dimenticare per Manuel Locatelli. Ieri ha siglato il gol decisivo per la vittoria della squadra di Allegri nel derby col Torino. Oggi la sua compagna Thessa Lacovich ha detto sì alla sua proposta di matrimonio. Thessa, ed ecco spiegate le "T" composte con le dita dal Loca al momento delle esultanze per i suoi gol in bianconeri contro Sampdoria e Torino.