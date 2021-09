Dybala e Morata saltano il derby col Toro: Allegri “Ora capita a noi, più avanti ad altri…”

Sarà il derby della Mole e dei grandi assenti: Pjaca e Belotti da una parte, Dybala e Morata dall'altra...

Juventus-Sampdoria, poi finita 3-1, è durata poco per Paulo Dybala: Dopo poco più di 20 minuti, l’argentino ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare. Un infortunio che gli darà saltare il derby in programma sabato allo stadio Grande Torino. Oltre all’argentino, la Juventus ha perso per infortunio anche Alvaro Morata e anche lo spagnolo non potrà giocare contro il Toro.