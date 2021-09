Franco Selvaggi scalda il derby: “Pjaca mi ricorda Osimhen, la Juve non è più imbattibile”

I singoli e le alternative, il trend e gli allenatori: è la settimana del derby torinese

Redazione DDD

Riguardo all’ormai imminente Derby della Mole, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Franco Selvaggi, calciatore granata tra il 1982 e il 1984. Te lo aspettavi un simile “exploit” dal Torino? “Sì, perché in panchina c’è Juric, è stato lui a dare la svolta. L’ho avuto da calciatore: so che tipo di valori ha e che topo di valori trasmette. Da calciatore, come da allenatore, è sempre stato uno dedito al lavoro”. Fronte Juve invece? I bianconeri, sia con il Toro che contro il Chelsea, saranno privi di Morata e Dybala…“Sì, ma la rosa della Juventus non è scarna. Le alternative non sono da meno. Per esempio io ho molta fiducia in Kean: sono sicuro che potrà far bene”.

Tuttavia sono venti partite consecutive che i bianconeri subiscono gol… “Non è più la Juve imbattibile degli ultimi dieci anni, mi sembra chiaro. Però il calcio è ciclico: a volte le cose vanno bene, altre volte vanno male”. Ti aspettavi un simile impatto dell’ex Pjaca in granata? “Il calcio è meraviglioso perché è pieno di variabili: non sai mai come vanno a finire le cose. Pjaca mi ricorda Osimhen: anche lui è esploso in maniera inaspettata”. Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Torino? “Secondo me il Toro deve puntare a entrare in Europa League. Mi sembra che il discorso sia più aperto come non mai. Lo stesso discorso vale anche per la lotta scudetto”.

Quali sono i Derby della Mole che ricordi con più attaccamento? "Ricorderò sempre, con grande amarezza, quello del 1984. Segnai io e passammo in vantaggio. Fummo rimontati da Platini, che segnò una doppietta. Per come avevamo giocato non meritavamo di perdere”.